『スマートウォッチ2023最新 軍用規格IP68防塵防水 通話機能付き 着信通知 Line/メッセージ通知 約100種類運動モード スマートバ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 06時 03分に出品され03月20日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スマートウォッチ2023最新 軍用規格IP68防塵防水 通話機能付き 着信通知 Line/メッセージ通知 約100種類運動モード スマートバ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
765 入札履歴
終了
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