『TGZ380 3軸 ジャイロ フライバーレス システム for ALIGN T-REX RC ヘリコプター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 16時 10分に出品され03月02日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TGZ380 3軸 ジャイロ フライバーレス システム for ALIGN T-REX RC ヘリコプター
【商品説明】
・Moreover TGZ380の統合スワッシュプレートミキサーは、独自のスワッシュプレートミキシングを持たない単純なリモートコントロールシステムの使用を可能にします。
・TGZ380はRCヘリコプター用の3軸ジャイロシステムです。この技術により、ユーザーはフライバーレスで行くことができます。これは、複合デザインのケーシングを持っています。わずかな寸法のため、ほとんどすべてのモデルヘリコプターに設置することができ、水平に設置することも、垂直に設置することもできます。
・これにより、より簡単なヘッド設計が可能になり、より少ない機械部品で破損することができますより多くのパワーを提供する。
・フライバーレス技術により、メカ
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 8.50 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
878 入札履歴
終了
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