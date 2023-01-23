『ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付き ヘッドフォ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 05分に出品され04月17日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付き ヘッドフォ
【商品説明】
・?? 【スタンドアローン】Blue v5.1搭載で、ブルトゥース経由でノートパソコン/スマホでも使えるテレビ用ワイヤレスヘッドフォンです。 このため、このテレビ用ワイヤレスヘッドフォンは、他のブルトゥースヘッドフォンと同様に独立して機能し、どこにいても音楽を聴くことができるのです。 1回のフル充電（2時間）で最大28時間以上の音声再生が可能で、長時間の移動にも最適な相棒となります。
・?? 【他人の耳を守るのヘッドホン】3部屋先や隣人に聞こえるような大音量のテレビはもうやめましょう。このテレビ用ワイヤレス ヘッドホンは、特にTVを見るときに、耳の不自由な方の助けとなることでしょう。 その
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
Srhythm NC35 ノイズキャンセリングヘッドホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 ヘッドホン 急速充電 オーバーイヤー型 ヘ
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
¥ 7979
Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ
¥ 7979
ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 音声遅延なし 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付
¥ 7979
Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ
¥ 7979
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
¥ 7979
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
¥ 7979
JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大
¥ 7979
Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ
¥ 7979
落札価格7979円
679 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！