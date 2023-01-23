ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付き ヘッドフォ【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン テレビ用 BT5.1搭載 最大28時間連続再生 Hi-Fiステレオ 有線/無線兼用 送信機付き ヘッドフォ



【商品説明】

・?? 【スタンドアローン】Blue v5.1搭載で、ブルトゥース経由でノートパソコン/スマホでも使えるテレビ用ワイヤレスヘッドフォンです。 このため、このテレビ用ワイヤレスヘッドフォンは、他のブルトゥースヘッドフォンと同様に独立して機能し、どこにいても音楽を聴くことができるのです。 1回のフル充電（2時間）で最大28時間以上の音声再生が可能で、長時間の移動にも最適な相棒となります。

・?? 【他人の耳を守るのヘッドホン】3部屋先や隣人に聞こえるような大音量のテレビはもうやめましょう。このテレビ用ワイヤレス ヘッドホンは、特にTVを見るときに、耳の不自由な方の助けとなることでしょう。 その



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。