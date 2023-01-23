『BluetoothとWiFiを搭載したPECSU MP3プレーヤー、32GB Android MP3/MP4プレーヤー SpotifyとAP【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 19時 41分に出品され04月22日 19時 41分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BluetoothとWiFiを搭載したPECSU MP3プレーヤー、32GB Android MP3/MP4プレーヤー SpotifyとAP
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.56 cm
横幅 : 9.65 cm
奥行 : 14.99 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
596 入札履歴
終了
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