『最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 16時 05分に出品され03月25日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
【商品説明】
・【6Dステレオサウンド】令和最新のチップを採用されて、イヤホンの高・中・低三音域のバランスが良くて、強力な低音域ドライバーによって重低音が楽しめるとともに、高音域の細部も逃すことはありません。重低音で息つぎの呼吸の音まではっきり聞こえて遮音性抜群です。圧迫ある重低音から繊細な中高音までリアルに再現でき、サウンドピーツでCDのような重低音と中高音の立体的な音を受けます。
・【スポーツ仕様・IPX5防水】 ランニングやジョギング、スケートなど運動時、また運転など外で仕事する際も外れることがないです。ランキング、ジョギング、歩く、サイクリングなど様々なアウトドアスポーツに最適です。Bluetoothワイヤ
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 13.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
¥ 7979
最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬
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落札価格7979円
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終了
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