『Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 00分に出品され03月25日 01時 00分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ



【商品説明】

・【6Dステレオサウンド】令和最新のチップを採用されて、イヤホンの高・中・低三音域のバランスが良くて、強力な低音域ドライバーによって重低音が楽しめるとともに、高音域の細部も逃すことはありません。重低音で息つぎの呼吸の音まではっきり聞こえて遮音性抜群です。圧迫ある重低音から繊細な中高音までリアルに再現でき、サウンドピーツでCDのような重低音と中高音の立体的な音を受けます。

・【スポーツ仕様・IPX5防水】 ランニングやジョギング、スケートなど運動時、また運転など外で仕事する際も外れることがないです。ランキング、ジョギング、歩く、サイクリングなど様々なアウトドアスポーツに最適です。Bluetoothワイヤレ



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 2.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。