『MAZEL (マゼル) ゴルフサンドウェッジ メンズ 右利き ロフト角:52度、55度、56度、59度、60度 フレックス : S ワイドソ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 19分に出品され03月23日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MAZEL (マゼル) ゴルフサンドウェッジ メンズ 右利き ロフト角:52度、55度、56度、59度、60度 フレックス : S ワイドソ



【商品説明】

・クラブ長さ:35.5インチ、クラブ重さ:482g

・バランス：D2

・ライ角:63度

・ロフト角:48度

・材質:431ステンレス鋼素材



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。