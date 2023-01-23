『MONS スキー用ニットケース ソールカバー スキーケース ブレーキアーム用穴付き ｜ワイドオープンイージーフィットファブリックソフト 通気【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 10時 16分に出品され05月02日 10時 16分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MONS スキー用ニットケース ソールカバー スキーケース ブレーキアーム用穴付き ｜ワイドオープンイージーフィットファブリックソフト 通気



【商品説明】

・カバーの重さはわずか450-550gで、持ち運びと保管に便利です。

・バインディングにフィットする超弾性生地でボード優しく包みます！

・ブレーキアーム用穴付きます。

・ロールアップしてバックパックまたはスノーボードバッグに入れます。 より多くのボードとギアを傷のないバッグに詰めます。

・保護を強化するため、両端の二重層補強デザインを開発します。



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。