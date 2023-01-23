GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20



【商品説明】

・その他の特長:角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄。柄の位置は2箇所で設定可能。

・アンビル刃:安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適。切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。

・カット能力:最大直径25mmの枝まで対応。

・ラチェット機構で150%のパワー増加:少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用。直径の大きな枝の切断が可能。

・綺麗に切断:精密研磨し付着防止コーティングがされた刃。耐錆で洗浄も容易。



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。