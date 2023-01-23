『GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 28分に出品され03月16日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20
【商品説明】
・その他の特長:角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄。柄の位置は2箇所で設定可能。
・アンビル刃:安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適。切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。
・カット能力:最大直径25mmの枝まで対応。
・ラチェット機構で150%のパワー増加:少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用。直径の大きな枝の切断が可能。
・綺麗に切断:精密研磨し付着防止コーティングがされた刃。耐錆で洗浄も容易。
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
400 入札履歴
終了
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