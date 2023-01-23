『手打鋼付 木割 1.7kg(450匁)ケース付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 13時 22分に出品され03月10日 13時 22分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 手打鋼付 木割 1.7kg(450匁)ケース付

蒔割に使用します。刃先が鋭角なので刺さりが良いです。鋼付なので研ぎやすいです。