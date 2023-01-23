『鋼管竹 輸入品 φ11mm×900mm 100本組【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 10時 36分に出品され03月13日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
鋼管竹 輸入品 φ11mm×900mm 100本組
【商品説明】
・鋼管竹 シリーズ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
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終了
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