『睡蓮鉢 MKS-BL2 水色 (14号) ビオトープ創りに 陶器製 水生植物 姫睡蓮やホテイ草に スイレン鉢 すいれん鉢 メダカ鉢 めだか鉢【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 43分に出品され04月17日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

睡蓮鉢 MKS-BL2 水色 (14号) ビオトープ創りに 陶器製 水生植物 姫睡蓮やホテイ草に スイレン鉢 すいれん鉢 メダカ鉢 めだか鉢



【商品説明】

・おススメの水生植物の土5Lはコチラで検索 ⇒ B000IA89I2

・お庭やベランダに小さな虫・動物・魚などの集まる共生空間?ビオトープを作りませんか？ 使い勝手が良く和風・洋風どちらにも似合います。

・場所を選ばない中型サイズの睡蓮鉢です。

・水の容量：約18L

・色： 外側：水色～濃茶 内側：水色



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。