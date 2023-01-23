『睡蓮鉢 MKS-BL2 水色 (14号) ビオトープ創りに 陶器製 水生植物 姫睡蓮やホテイ草に スイレン鉢 すいれん鉢 メダカ鉢 めだか鉢【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 43分に出品され04月17日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
睡蓮鉢 MKS-BL2 水色 (14号) ビオトープ創りに 陶器製 水生植物 姫睡蓮やホテイ草に スイレン鉢 すいれん鉢 メダカ鉢 めだか鉢
【商品説明】
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・お庭やベランダに小さな虫・動物・魚などの集まる共生空間?ビオトープを作りませんか？ 使い勝手が良く和風・洋風どちらにも似合います。
・場所を選ばない中型サイズの睡蓮鉢です。
・水の容量：約18L
・色： 外側：水色～濃茶 内側：水色
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
220 入札履歴
終了
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