『ファープラスト アトラス 10 オープン 犬・猫用キャリー(色おまかせ) 73015099【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 43分に出品され03月19日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト アトラス 10 オープン 犬・猫用キャリー(色おまかせ) 73015099



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :48×29×32.5cm

・本体重量:1.4kg

CMR-X001MZUXWW

【サイズ】

高さ : 17.30 cm

横幅 : 32.70 cm

奥行 : 47.40 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。