『CY SAS LSIMegaRAID LSI 9260-8i LSI00198 8ポート 512MB キャッシュ SFF8087 6Gb R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 22時 01分に出品され05月09日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CY SAS LSIMegaRAID LSI 9260-8i LSI00198 8ポート 512MB キャッシュ SFF8087 6Gb R
【商品説明】
・2つのMini-SAS内部コネクタ（SFF-8087）。 オプションのバッテリバックアップモジュール
・3Gb/秒および6Gb/秒SATAおよびSASハードドライブをサポート。 8個の内蔵6 Gb/秒SATA+SASポート。 優れたレベルのRAIDパフォーマンスを提供する6Gb/秒SAS。 LSI SAS 2108 6Gb/s RAIDオンチップ-800MHzPowerPC 。 RAIDレベル 0、1、5、6、RAIDスパン10、50、60。
・512MB 800MHz DDRIIキャッシュメモリ。 PCI Express 2.0は、高帯域幅アプリケーションの高速信号を提供します。 セーフストア暗
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 19.90 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
970 入札履歴
終了
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