『山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 17時 54分に出品され03月08日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
【商品説明】
・お客様組立品 (組立時間約30-40分)
・付属品：S字フック4個
・内寸：小型冷蔵庫対応 （幅54.5×奥行40?）
・品質:国内の第三者機関において、ＪＩＳ基準に基づいた試験に合格済み
・本体サイズ：幅59.5×奥行41.5×高さ180cm
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 97.00 cm
重量 : 16.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
¥ 7979
山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
¥ 7979
山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
¥ 7979
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山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
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山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
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山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
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山善 レンジラック (冷蔵庫ラック) 小型冷蔵庫対応(幅59.5×奥行41.5×高さ180cm) 棚板高さ調節可 フック4コ付き レンジ台
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落札価格7979円
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終了
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