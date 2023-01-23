『JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 26分に出品され03月28日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース



【商品説明】

・1マスの大きさ 高さ5cm×幅9cm×奥行4.5cm

・【サイズ】 高さ51cm×幅58.5cm×奥行5.5cm

・トミカ、ミニカーの収納

・大好評！現在、約2週間待ち！ 混雑が予想されるためプレゼントをお考えの方はお早めに！



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ JPLAND

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