『JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 29分に出品され03月19日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース
【商品説明】
・1マスの大きさ 高さ5cm×幅9cm×奥行4.5cm
・【サイズ】 高さ51cm×幅58.5cm×奥行5.5cm
・トミカ、ミニカーの収納
・大好評！現在、約2週間待ち！ 混雑が予想されるためプレゼントをお考えの方はお早めに！
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース
¥ 7979
JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース
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JPLAND トミカケース 最大60台収納可能 コレクションケース トミカ ミニカーケース
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落札価格7979円
846 入札履歴
終了
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