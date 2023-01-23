『サマータイムレンダ Another Horizon 初回限定版同梱物公式攻略本『サマータイムレンダ Another Horizon シークレ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 01時 52分に出品され03月23日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サマータイムレンダ Another Horizon 初回限定版同梱物公式攻略本『サマータイムレンダ Another Horizon シークレ
【商品説明】
・ジャンル：タイムリープADV
・全てが伏線になっている謎解きとバトルが盛り上がり、2022年4月から9月の2クールにてTVアニメ化。ゲームでは作品のストーリーを追体験し新たな謎を解き明かす！
・和歌山市に実在する離島・友ヶ島をモデルとした「日都ヶ島」を舞台にしたタイムリープSFサスペンス。
・最善の選択をしなければ、影に殺される
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
157 入札履歴
終了
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