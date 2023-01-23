『JULLIZ 145個 ネイビーブルー シルバー バルーン ガーランドキット ロイヤルブルー シルバー ホワイト 紙吹雪 バルーンアーチ 2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 23分に出品され03月15日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他パーティーグッズ

【商品名】

JULLIZ 145個 ネイビーブルー シルバー バルーン ガーランドキット ロイヤルブルー シルバー ホワイト 紙吹雪 バルーンアーチ 2



【商品説明】

・【高品質素材】バルーンは高品質の厚手の天然ラテックス製で、強く環境にやさしいです。 空気、ヘリウム、水を入れることができます。

・さまざまな機会: バルーンはバラエティパーティ、会社ダンス、アウトドアバーベキュー、記念日、その他の特別なイベントに最適です。 パーティータイムを忘れられない時間に演出し、別のパーティープランナーになります。

・アフターサービス: 当社のバルーンガーランドに問題がある場合は、メールでお問い合わせください。 ご満足いただけるまで対応させていただきます。

・パッケージ内容: ネイビーブルーバルーン48個、ホワイトバルーン52個、



【サイズ】

高さ : 8.31 cm

横幅 : 8.41 cm

奥行 : 15.39 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。