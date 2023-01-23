『東京Deco 13V型 ポータブル 液晶テレビ フルセグ搭載 録画対応 HDMI入力 13.3インチ 3wayスタイル&録画機能搭載 アンテ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 58分に出品され03月09日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京Deco 13V型 ポータブル 液晶テレビ フルセグ搭載 録画対応 HDMI入力 13.3インチ 3wayスタイル&録画機能搭載 アンテ



【商品説明】

・[サイズ] 約W330×H225×D38mm / 約0.8kg

・[テレビ受信] 地上デジタル放送(UHF/物理CH：13～62ch)

・[出入力端子] AV入力・HDMI入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USB端子×2・miniB-CASスロット

・[液晶パネル] 13.3インチTFT液晶 / LEDバックライト / 1280x800RGB

・[録画機能] 外付けHDDまたはUSBで録画可能 (フルセグ1GBあたり約10分録画)※メモリー、HDDは別売り



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 32.90 cm

奥行 : 37.29 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。