『ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 55分に出品され03月21日 00時 55分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。