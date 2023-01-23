『トーラ トート リンクルナイロンC/2WAYカウレザートート レディース 11762-LGY LGY(ライトグレー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 22時 27分に出品され04月12日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーラ トート リンクルナイロンC/2WAYカウレザートート レディース 11762-LGY LGY(ライトグレー)



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ24cmxヨコ(上部37cmx底部25cm)xマチ15.5cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・持ち手の全長:29cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:260g

CMR-X09BZ361X4

【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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