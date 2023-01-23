『トーラ トート リンクルナイロンC/2WAYカウレザートート レディース 11762-LGY LGY(ライトグレー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 22時 27分に出品され04月12日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トーラ トート リンクルナイロンC/2WAYカウレザートート レディース 11762-LGY LGY(ライトグレー)
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・タテ24cmxヨコ(上部37cmx底部25cm)xマチ15.5cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・持ち手の全長:29cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:260g
CMR-X09BZ361X4
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
QUAY ボールチェーンバッグ 2WAY ショルダーベルト付き レディース フォーマル カジュアル トートバッグ 通勤バッグ 弁当 オトナ女
¥ 7978
キプリング 公式 ボストンバッグ ART MINI(True Navy Combo) アートミニ (トゥルーネイビーコンボ) K0132799S ベーシック コレクション
¥ 7977
バッグ ハンドバッグ 【UNDERCROSS 】ネモ ミニトートバッグ クロスバッグ
¥ 7977
バッグ ハンドバッグ 【UNDERCROSS 】ネモ ミニトートバッグ クロスバッグ
¥ 7977
イザック ショルダーバッグ ラフィアかごバッグ Sサイズ レディース アイボリー (33)
¥ 7977
MALTA フォーマルバッグ レディース 本革 受験バッグ 牛革 レザー サフィアーノ 軽い 小さめ 入学式 結婚式 冠婚葬祭 シンプル ミ
¥ 7977
アングリッド トートバッグ 肩掛け レディース UNG-50110 37カーキ
¥ 7977
Gratia 財布 L字ファスナー 長財布 レディース 革 本革 大容量 おしゃれ かわいい シュリンク型押しレザー 日本製 G033 (カ
¥ 7977
バッグ カゴバッグ スイカスカシアミバッグ
¥ 7977
バッグ カゴバッグ スイカスカシアミバッグ
¥ 7977
Y’SACCS イザック ショルダーバッグ レディース 撥水 SIMPLE SQUARE SHOULDER ブラック グレー レッド ピンク ゴールド Y92-04-01
¥ 7977
キプリング 公式 ボストンバッグ ART MINI(True Beige Combo) アートミニ (トゥルー ベージュ コンボ) K0132722X ベーシック コレクション
¥ 7977
[SALE] レディース ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way マグネット開閉 Beaure ビュレ ヴュレ B-22218
¥ 7977
[SALE] レディース ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way マグネット開閉 Beaure ビュレ ヴュレ B-22218
¥ 7977
[SALE] レディース ハンドバッグ フロントポケット付き マグネット開閉 Beaure ビュレ ヴュレ B-22215
¥ 7977
[SALE] レディース ハンドバッグ フロントポケット付き マグネット開閉 Beaure ビュレ ヴュレ B-22215
¥ 7977
[SALE] レディース ハンドバッグ フロントポケット付き マグネット開閉 Beaure ビュレ ヴュレ B-22215
¥ 7977
SALE WOVEN ウーヴン メキシコ製 バスケットバッグ【MIDDLE】 メルカドバッグ かごバッグ マルシェバッグ トートバッグ レディース Mサイズ
¥ 7977
落札価格7979円
289 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！