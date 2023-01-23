『リップ カール レディース ビキニ セット (バンドゥ) S03-805 / NAVY BEACH BANDEAU SET 水着 セパレート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 57分に出品され03月27日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リップ カール レディース ビキニ セット (バンドゥ) S03-805 / NAVY BEACH BANDEAU SET 水着 セパレート



【商品説明】

・SIZE:L

・SIZE:M

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 85% ポリエステル， 15% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

水着 タグ リップ

カール

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