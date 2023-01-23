『リップ カール レディース ビキニ セット (バンドゥ) S03-805 / NAVY BEACH BANDEAU SET 水着 セパレート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 57分に出品され03月27日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リップ カール レディース ビキニ セット (バンドゥ) S03-805 / NAVY BEACH BANDEAU SET 水着 セパレート
【商品説明】
・SIZE:L
・SIZE:M
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 85% ポリエステル， 15% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
563 入札履歴
終了
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