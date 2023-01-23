『オーム電機 LEDアームライト 調光調色 クランプライト デスクライト デスクスタンド デスクランプ AS-LDC6K-W 06-1947【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 53分に出品され03月17日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーム電機 LEDアームライト 調光調色 クランプライト デスクライト デスクスタンド デスクランプ AS-LDC6K-W 06-1947



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 58.70 cm

重量 : 1.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。