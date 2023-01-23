『食品 オタフク デーツ なつめやしの実 150g×10袋入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 22時 24分に出品され04月03日 22時 24分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドライフルーツ

【商品名】

オタフク デーツ なつめやしの実 150g×10袋入



【商品説明】

・保存方法：直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

・内容量：150g／1袋＜ケース入数10袋＞

・原材料名：デーツの実

・名称：なつめやしの実



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。