『RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 13時 53分に出品され05月12日 13時 53分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
【商品説明】
・?サイズ(約)：本体高さ251～270cm（調節可能）、台座・幅39×奥行39×厚さ2.4cm、柱・径12cm（新開発）、棚板・幅32×奥行40×厚さ1.3cm、重量(約)：10kg
・?主材：MDF、麻縄、紙管、ポリエステル、スチール。支柱は全てサイザル麻100%麻縄巻き（6芯の太さ麻縄にバージョンアップ）、爪とぎにもっと耐えます。
・?天井まで届く巨大ポールは猫の好奇心を刺激し、思う存分木登りがおうちで実現、運動不足やストレスの解消にぴったり！疲れたら、棚板でゆっくり寛ぐこともできます。数匹の猫ちゃんに利用されることもできます。丈夫な棚板が15ＫＧの重さに耐えられます。
【サイズ】
高さ : 37.60 cm
横幅 : 42.20 cm
奥行 : 53.40 cm
重量 : 12.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
¥ 7978
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
¥ 7978
AIFY キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 ダークグレー 2つ高いベッド 多頭飼いも (高さ170cm
¥ 7978
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 7978
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 7978
RAKU 猫タワー 木製キャットタワー 据え置き型 丸角設計 落下防止柵付 多頭飼い 猫 爪とぎポール 透明宇宙船 ねこハウス おしゃれ 高
¥ 7978
RAKU 猫タワー 木製キャットタワー 据え置き型 丸角設計 落下防止柵付 多頭飼い 猫 爪とぎポール 透明宇宙船 ねこハウス おしゃれ 高
¥ 7978
RAKU 猫タワー 木製キャットタワー 据え置き型 丸角設計 落下防止柵付 多頭飼い 猫 爪とぎポール 透明宇宙船 ねこハウス おしゃれ 高
¥ 7978
RAKU キャットタワー?据え置き型 サイザル麻 8cm支柱太さ 高耐久性 安定性 爪とぎポール 多機能 猫タワー スリム型 おもちゃ付き
¥ 7978
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 7978
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 7978
ForestCat お自宅で 木登りタワー シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ230~245cm スリム 爪とぎ
¥ 7978
キャティーマン Nekoリビングキャティ?ポール ステップ大
¥ 7977
キャティーマン Nekoリビングキャティ?ポール ステップ大
¥ 7977
キャットタワー 据え置き スリム 省スペース ハンモック 多頭飼い オシャレ 108cm
¥ 7977
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（100cm）
¥ 7977
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
¥ 7977
Mwpo キャットタワー 据え置き スリム 中型 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻
¥ 7977
落札価格7978円
898 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！