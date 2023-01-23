『RAKU 猫タワー 木製キャットタワー 据え置き型 丸角設計 落下防止柵付 多頭飼い 猫 爪とぎポール 透明宇宙船 ねこハウス おしゃれ 高【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 00分に出品され03月23日 19時 00分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RAKU 猫タワー 木製キャットタワー 据え置き型 丸角設計 落下防止柵付 多頭飼い 猫 爪とぎポール 透明宇宙船 ねこハウス おしゃれ 高
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 37.00 cm
横幅 : 55.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7978円
481 入札履歴
終了
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