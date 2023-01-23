『リュック メンズ リュックサック 本革 牛革 デイパック ビジネス バックパック レザー 通勤通学 旅行 出張 アウトドア 自転車鞄 カバン 男女兼用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 18分に出品され03月22日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名:メンズ本革リュック
素材（外側）:牛革
素材（内側）:ポリエステル
サイズ:横29cm、縦39cm
ポケット 内側：メイン収納*1 ファスナー式*1 小物用オープン式*2 ノートパソコン収納部*1
収納:ノート、財布、スマホ、水筒、iPad mini、iPad、A4雑誌など
A4対応:可
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落札価格7978円
940 入札履歴
終了
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