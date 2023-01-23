『3イン１脱毛器 だつもうき メンズ脱毛器 美容器 全身対応 家庭用脱毛器 メンズ レディー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 20分に出品され03月25日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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????脱毛&メンズ向け
????5段階調節・2つシリコン交換ヘッド
????全身脱毛
????6-12週間脱毛
????【品質対応】180日効果なかれば返金可能、２年間メーカー保証 、検品には万全を期しておりますが、お気付きの点、ご使用上の不具合などございましたら、弊店は必ず対応いたします。PSE認証済みので、ご安心ください。ご使用中に何か不明点や不具合がある場合に、ご遠慮なく弊社までご連絡ください。
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落札価格7978円
457 入札履歴
終了
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