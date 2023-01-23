『Viborg 4x スピーカー端子バインディングポストコネクタバナナプラグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 11時 25分に出品され04月10日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Viborg 4x スピーカー端子バインディングポストコネクタバナナプラグ



【商品説明】

・サイズ： 全長＝70mm ネジ径＝φ8mm 最大部外径＝φ18.7mm

・スピーカーには勿論、LUXMANなどのアンプのターミナルにも使用可能

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・本体材質：真鍮

・材質 ： ブラス



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 11.10 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。