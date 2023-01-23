『Viborg 4x スピーカー端子バインディングポストコネクタバナナプラグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 11時 25分に出品され04月10日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Viborg 4x スピーカー端子バインディングポストコネクタバナナプラグ
【商品説明】
・サイズ： 全長＝70mm ネジ径＝φ8mm 最大部外径＝φ18.7mm
・スピーカーには勿論、LUXMANなどのアンプのターミナルにも使用可能
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・本体材質：真鍮
・材質 ： ブラス
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 11.10 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7978円
52 入札履歴
終了
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