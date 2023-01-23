『マルコビアンキーニ ショルダーバッグ 341240RUGNUVP218 レディース NERO 並行輸入品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 25分に出品され04月24日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルコビアンキーニ ショルダーバッグ 341240RUGNUVP218 レディース NERO 並行輸入品
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長127cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ22.5cmxヨコ19cmxマチ10cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・持ち手の全長:37cm
・留め具の種類: 無し
・表地: レザー
・重量:490g
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7978円
33 入札履歴
終了
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