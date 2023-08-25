『Armored Core VI: Fires of Rubicon PS5 北米版 輸入版 ソフト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 19分に出品され04月06日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Armored Core VI: Fires of Rubicon PS5
現地発売日: 2023/08/25
レーティング(ESRB): RP
・輸入版ソフトはメーカーによる国内サポートの対象外です。当店で実機での動作確認等を行っておりませんので、ご自身でコンテンツや互換性にご留意の上お買い求めください。
・パッケージ左下に「M」と記載されたタイトルは、北米レーティング(MSRB)において対象年齢17歳以上とされており、相当する表現が含まれています。
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落札価格7977円
179 入札履歴
終了
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