『シャツ 30％OFF ＢＬＵＮＥＲＯ 半袖シャツ(2L)新品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 09時 23分に出品され04月11日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブルネロインターナショナル正規品



素材 綿 ８３％ ポリエステル １７％ （日本製）



サイズ ２Ｌ 胸囲 52ｃｍ 肩幅 43ｃｍ 着丈 69ｃｍ 袖丈 24ｃｍ



色 ホワイト×ブラック



品番 ＢＮＳ−１９２１４



定価 １４，８００円＋税

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ シャツ

30％OFF

ＢＬＵＮＥＲＯ

半袖シャツ(2L)新品