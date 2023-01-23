『健康運動 スマイル(SMILE) ツイストステッパー リハビリ SE1234【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 31分に出品され03月28日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他フィットネス、トレーニング用品

【商品名】

スマイル(SMILE) ツイストステッパー 健康運動 リハビリ SE1234



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ:幅44×奥行43×高さ18~34cm

・本体重量:7kg

・材質:スチール、ABS、PP

・耐荷重:100kg



【サイズ】

高さ : 23.60 cm

横幅 : 42.20 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 7.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。