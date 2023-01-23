『ジェットパイロット JETPILOT ライフジャケット セール 30%オフ 送料無料 マックス ミルデ リーコン F/E ネオ ベスト JA22111CE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 24分に出品され03月25日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・プロボーダー マックス-ミルデのシグネチャーモデルです。
・ウエイクボード、SUPの操作に最適なベストです。
・100% 360フレックス-ライト ウルトラネオプレン素材で抜群の伸縮性！
・フィット感に優れたアナトミカルフィット。
・ハードなライディングでもファスナーの開く心配の無い丈夫なデュラブルYKKロックジッパー。
※このベストはJCI小型特殊船舶検査認定ではありません。
ウェイクボード、SUP、フライボード、シュノーケリングなどにご使用いただけます。
その他の乗り物については、それぞれの規則に従ったベストをお選びください。
※送料無料（沖縄・離島は除きます）
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落札価格7977円
675 入札履歴
終了
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