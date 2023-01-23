『輸入盤 MILES DAVIS / WALKIN’ COOKIN’ RELAXIN’ WORKIN’ STEAMIN’ [5LP]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 02時 09分に出品され03月20日 02時 09分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:5LP 【輸入盤】 ジャズ・フュージョン海外ジャズ 発売日:2023/01/13 登録日:2023/03/16 マイルス・デイヴィス ウォーキン’・クッキン’・リラクシン’・ワーキン’・スティーミン’ 内容:［LP1 ： Side A］1. Walkin’2. Blue ’n’ Boogie［LP1 ： Side B］1. Solar2. You Don’t Know What Love Is3. Love Me Or Leave Me［LP2 ： Side A］1. My Funny Valentine2. Blues By Five［LP2 ： Side B］1. Airegin2. Tune Up ／ When Lights Are Low［LP3 ： Side A］1. If I Were A Bell2. You’re My Everything3. I Could Write A Book［LP3 ： Side B］1. Oleo2. It Could Happen To You3. Woody ’N’ You［LP4 ： Side A］1. It Never Entered My Mind2. Four3. In Your Own Sweet Way4. The Theme （Take 1）［LP4 ： Side B］1. Tr ane’s Blues A.K. A ’Weird Blues’2. A hmad’s Blues3. Half Nelson4. The Theme （Take 2）［LP5 ： Side A］1. The Surrey With The Fringe On Top2. Salt Peanuts3. Something I Dreamed Last Night［LP5 ： Side B］1. Diane2. Well You Needn’t3. When I Fall In Love