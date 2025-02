輸入盤 EAGLES / LIVE FROM THE FORUM MMXVIII （LTD） [4LP]【お歳暮】

商品情報

種別:4LP 【輸入盤】 洋楽ポップス 発売日:2020/10/30 登録日:2020/07/10 イーグルス ライヴ・フロム・ザ・フォーラム・MMMXVIII(限定盤) イーグルス CD 内容:”[LP1 : Side A]1. Seven Bridges Road2. Joe Walsh: ””How ya doin’?””3. Take It Easy4. One Of These Nights5. Don Henley: ””Good evening ladies and gentlemen””6. Take It To The Limit[LP1 : Side B]1. Tequila Sunrise2. In The City3. Timothy B. Schmit: ””Hey everybody that’s Joe Walsh””4. I Can’t Tell You Why[LP2 : Side A]1. New Kid In Town2. Don Henley: ””Just want to thank all of you...””3. How Long4. Deacon Frey: ””Hello everybody...””5. Peaceful Easy Feeling6. Ol’ 55[LP2 : Side B]1. Lyin’ Eyes2. Love Will Keep Us Alive3. Vince Gill: ””How’s everybody doing?””4. Don’t Let Our Love Start Slippin’ Away[LP3 : Side A]1. Those Shoes2. Already Gone3. Walk Away4. Joe Walsh: ””Is everybody OK?””[LP3 : Side B]1. Life’s Been Good2. The Boys