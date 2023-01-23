『輸入盤 EAGLES / LIVE FROM THE FORUM MMXVIII （LTD） [4LP]【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 17時 16分に出品され03月26日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:4LP 【輸入盤】 洋楽ポップス 発売日:2020/10/30 登録日:2020/07/10 イーグルス ライヴ・フロム・ザ・フォーラム・MMMXVIII（限定盤） イーグルス CD 内容:”［LP1 ： Side A］1. Seven Bridges Road2. Joe Walsh： ””How ya doin’?””3. Take It Easy4. One Of These Nights5. Don Henley： ””Good evening ladies and gentlemen””6. Take It To The Limit［LP1 ： Side B］1. Tequila Sunrise2. In The City3. Timothy B. Schmit： ””Hey everybody that’s Joe Walsh””4. I Can’t Tell You Why［LP2 ： Side A］1. New Kid In Town2. Don Henley： ””Just want to thank all of you...””3. How Long4. Deacon Frey： ””Hello everybody...””5. Peaceful Easy Feeling6. Ol’ 55［LP2 ： Side B］1. Lyin’ Eyes2. Love Will Keep Us Alive3. Vince Gill： ””How’s everybody doing?””4. Don’t Let Our Love Start Slippin’ Away［LP3 ： Side A］1. Those Shoes2. Already Gone3. Walk Away4. Joe Walsh： ””Is everybody OK?””［LP3 ： Side B］1. Life’s Been Good2. The Boys