輸入盤 DAVID BOWIE / MERCURY DEMO （WITH JOHN ’HUTCH’ HUTCHINSON） [2LP]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

種別:2LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2019/06/28 登録日:2019/05/23 デヴィッド・ボウイ マーキュリー・デモ(ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン) デヴィッド・ボウイ CD 内容:[Side A]1. Space Oddity2. Janine3. An Occasional Dream4. Conversation Piece5. Ching-a-Ling6. I’m Not Quite (aka Letter To Hermione)[Side B]1. Lover To The Dawn2. Love Song3. When I’m Five4. Life Is A Circus 解説:こちらは1969年4月にMercury Recordsのために制作されたデモ音源10曲を収録した『ザ・”マーキュリー”・デモ』!収録されている全10曲の音源は、1969年春、デヴィッド・ボウイが当時住んでいたアパートメントにて、ルボックス(Revox)のオープン・リール・テープ・レコーダーを使ってワン・テイクでレコーディングされた、貴重なデモ音源だ。ボウイに加え、当時一緒に活動していたジョン・ハッチ・ハッチンソンもギターとヴォーカルで参加している。