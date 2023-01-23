『輸入盤 SEO TAIJI / ETP FESTIVAL 08X09 SEOTAIJI （2DVD＋BLU-RAY） [2DVD＋BLU-RAY]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 34分に出品され03月31日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:2DVD＋BLU-RAY 【輸入盤】 音楽洋楽ポップス 発売日:2013/05/28 登録日:2013/05/22 ソ・テジ ETPフェスティヴァル08X09・ソテジ（2DVD＋ブルーレイ） 内容:［Disc 1 ： ETP FESTIVAL 08X09 THE LIVE-ETP FESTIVAL 2008］1. MOAI2. 必勝3. TAKE FOUR4. HEFFY END5. TAKE TWO6. 時代残念7. 悲しい痛み8. T’IK T’AK9. インターネット戦争10. もう11. HUMAN DREAM12. LIVE WIRE-ETP FESTIVAL 20091. INTRO2. COME BACK HOME［RMX］3. インターネット戦争4. HEFFY END5. JULIET6. 必勝7. BERMUDA（TRIANGLE）8. TAKE TWO9. MOAI10. 死のドロ沼11. 余暇12. 教室イデア13. 私の気持ちは14. ウルトラマンは15. 大経性16. LIVE WIRE［Disc 2 ： ETP FESTIVAL 08X09 SPECIAL FEATURE08’ SEOTAIJI BAND MAKING09’ SEOTAIJI BAND MAKINGEERIE... THE HISTORY09’ ETP FLASHMOB［BLU-RAY ： ETP FESTIVAL 08X09 THE LIVE ＆ SPECIAL FEATURE］ 解説:ソテジのパフォーマンスはもちろん、マリリン・マンソンやユーズドといった海外著名アーティストとの出会いシーンなども収録!韓国語・英語・日本語字幕付き