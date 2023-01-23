『Kenko 双眼鏡 Mirage 12×50 ポロプリズム式 12倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 971659 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 22時 55分に出品され03月14日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 Mirage 12×50 ポロプリズム式 12倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 971659 ブラック
【商品説明】
・ネイチャーウォッチングを始められる方におすすめ
・マゼンタコーティング
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率12倍
・操作性に優れた大型ピントリング
・集光力に優れたスタンダードタイプの双眼鏡
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7977円
188 入札履歴
終了
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