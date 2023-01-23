『ほぼ日 おおきいほぼ日5年手帳のカバー(赤)A5サイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 58分に出品され03月18日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ほぼ日 おおきいほぼ日5年手帳のカバー(赤)A5サイズ



【商品説明】

・ほぼ日手帳公式 ５年手帳A5サイズ用カバー



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 25.10 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。