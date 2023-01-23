『ほぼ日 おおきいほぼ日5年手帳のカバー(赤)A5サイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 58分に出品され03月18日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ほぼ日 おおきいほぼ日5年手帳のカバー(赤)A5サイズ
【商品説明】
・ほぼ日手帳公式 ５年手帳A5サイズ用カバー
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 25.10 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7977円
71 入札履歴
終了
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