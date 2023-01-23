『京都機械工具(KTC) 9.5mm (3/8インチ) ショートヘキサゴン ビットソケット セット 9個組 TBT3S09BH【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 11時 27分に出品され04月01日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 京都機械工具(KTC) 36.9cm9.5cm4.1cm 628g