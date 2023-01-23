『Sabaj A1 アンプ Bluetooth 5.0 小型 2チャンネル パワーアンプ HI-FI スピーカー用 「MA12070」 アンプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 10時 22分に出品され03月25日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sabaj A1 アンプ Bluetooth 5.0 小型 2チャンネル パワーアンプ HI-FI スピーカー用 「MA12070」 アンプ
【商品説明】
・Bluetooth 5.0入力に対応。部屋のどこまでも無線で最高の音楽を楽しめる。
・Bluetooth無線再生とRCA有線再生により、手軽に君だけのＨiFiオーディオ・システムを構成する。
・つまみにより低音/高音の補正機能。
・全アルミニウムCNC精密機械ケース、シンプルで洗練されたデザイン、性能を抑えずに最コンパクト設
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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231 入札履歴
終了
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