『ONKYO Bluetoothインナーイヤーヘッドホン E200BTB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 03時 01分に出品され03月25日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ONKYO Bluetoothインナーイヤーヘッドホン E200BTB



【商品説明】

・Bluetooth接続時とバッテリーlow時を音声で伝えるガイダンス機能搭載

・スマートフォン画面へのおおよそのバッテリー残量表示が可能です。※スマートフォンとの組み合わせによっては、操作に対応できないものがあります

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレスで心地よく快適な装着感、長時間どこででもリスニングができるコンパクトモデルのインナーイヤーヘッドホン(イヤホン)です。

・省サイズでも重低音再生。バッテリー内臓ハウジングタイプに比べてハウジングが軽量になり、快適さを実現しました

・音楽から音声通話への切替え、音量設定や曲送りができるコントロールマイク付き



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。