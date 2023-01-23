『エムユースポーツ(M・U SPORTS) ゴルフバッグ レッド メキシンカン総柄ポーチ 703D1032【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 22時 36分に出品され04月13日 22時 36分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エムユースポーツ(M・U SPORTS) ゴルフバッグ レッド メキシンカン総柄ポーチ 703D1032
【商品説明】
・サイズ:W-26cm、H-19cm、D-16cm
・メキシンカン総柄
・素材:ポリエステル
・色:レッド
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 32.20 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エムユースポーツ(M・U SPORTS) ゴルフバッグ レッド メキシンカン総柄ポーチ 703D1032
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落札価格7977円
583 入札履歴
終了
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