『ペッレ モルビダ ヘッドカバー PMO-PG009 ブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 06時 02分に出品され04月01日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペッレ モルビダ ヘッドカバー PMO-PG009 ブルー
【商品説明】
・上品でシンプルなPINタイプのパターケース
・留め具の種類: マグネット
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 18.70 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7977円
661 入札履歴
終了
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