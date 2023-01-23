『ペッレ モルビダ ヘッドカバー PMO-PG009 ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 17分に出品され04月06日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペッレ モルビダ ヘッドカバー PMO-PG009 ブルー



【商品説明】

・上品でシンプルなPINタイプのパターケース

・留め具の種類: マグネット



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 23.50 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。