『エブロ 1/43 カルソニックGTRJGTC01 43195 完成品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 10分に出品され03月30日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エブロ 1/43 カルソニックGTRJGTC01 43195 完成品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7976円
966 入札履歴
終了
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