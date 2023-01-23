『エブロ 1/43 カルソニックGTRJGTC01 43195 完成品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 10分に出品され03月30日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エブロ 1/43 カルソニックGTRJGTC01 43195 完成品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ エブロ

1/43

カルソニックGTRJGTC01

43195

完成品