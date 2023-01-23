『マスプロ電工 ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター EP3UBCB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 16時 24分に出品され04月15日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ電工 ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター EP3UBCB
【商品説明】
・伝送周波数帯域：470～710MHz（UHF ch.13～52），1032～3224MHz（BS・CS） 利得：41dB(38～44dB)/470～710MHz，27dB(24～30dB)/1032MHz 35dB(32～ 38dB)/3224MHz 雑音 指数：3dB以下， 8dB以下 定格出力レベル：103dBμV(9波)， 93dBμV/1032MHz 101dBμV/3224MHz(50波) VSWR：3以下， 2.5以下 入・出力インピー ダンス：75Ω（F型端子） 使用温度範囲：-20～+50（増幅部）、-10～+40（電源
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 20.70 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マスプロ電工 EP3UBCB ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター
¥ 7976
マスプロ電工 EP3UBCB ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター
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落札価格7976円
741 入札履歴
終了
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