『デミ ユント シャンプー モイスト 2000mL ＆ ヘアトリートメント 4 2000g 詰替え用 セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 10分に出品され03月18日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ≪デミ ユント シリーズ≫ 【オーガニック成分配合：天然植物由来成分90%以上】90%以上が植物由来成分とクリーンな水で構成。ナチュラルでありながら”洗う”ことと、”満たす”ことを叶えた、エイジングケアシリーズです。 【自然の恵み"せっけん成分"で、洗う】 古くから植物由来の洗浄成分として使われてきた”せっけん”。 肌と髪を想いやるせっけん成分は、自然の恵みからつくられています。 【うるおいと輝き ...